Noch als Romanautor musste ich lernen, diesen Blödsinn abzustreifen, um die Klammer als Stilmittel zu entdecken (und ich liebe die Klammern mittlerweile).



Was ich damit sagen will: Nicht in jeder Lebenslage sollten wir uns allein an dem orientieren, was andere für sich in die Kategorien richtig und falsch sortieren, auch wenn wir sie als Autoritäten in ihrem Fach respektieren.



Das gilt auch für die Frage „Wie präsentiere ich richtig?“ Trauen Sie sich, diese im Job oft so wichtige Frage wie folgt zu betonen: