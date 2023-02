Was der von mir hoch verehrte Kommunikationspsychologe Friedemann Schulz von Thun ja schon vor Langem so wunderbar auf den Punkt gebracht hat: Wir alle hören die Botschaften der anderen mit vier Ohren. Und wenn wir miteinander reden, dann liefern wir in unseren Botschaften immer auch jene vier Aspekte mit, die in die vier Ohren der Empfänger passen. Ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht.



Stellen wir uns folgende Konstellation vor:

Die Abteilungsleiterin Agnes Scheffner verantwortet die Produktentwicklung eines mittelständischen Süßwarenherstellers. In der montäglichen Teamsitzung sagt der für Weingummi zuständige Mitarbeiter Max Bärle: „Ich bin übrigens am Sonntag von meiner alten Uni gebeten worden, für den Lehrstuhl für Lebensmittelchemie am Tag der offenen Tür einen Vortrag darüber zu halten, wie es mit Weingummi in Zeiten der Veggie-Trends weitergeht. Das könnte am Sonntag spät werden. Dafür würde ich am Montag aber später in die Firma kommen.“