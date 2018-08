Was Sie damit tun: Sie reorganisieren sich. Und dafür sollten Sie jeden Tag bereit sein. Überprüfen Sie Ihr Leben immer mal wieder auf Ineffizienz. Das heißt ja nicht, dass Sie anschließend sofort alles mit Verve über den Haufen werfen müssen. Denken Sie einfach in Ruhe nach: Nehme ich diese Ineffizienz gerne in Kauf, weil sie mein Leben bereichert? So macht Sie ein langes Wannenbad nicht sauberer als eine schnelle Dusche. Aber wenn Sie den Sprung in die Badewanne an einem nassen Herbstabend so sehr lieben: ab in die Wanne und genießen!

Oder: Der Austausch beim spontanen Kaffee mit Kollegen am Automaten kostet Sie vielleicht zehn Minuten, die Sie gut am Schreibtisch nutzen könnten, er erspart Ihnen aber eine extra einberufene Konferenz und einige Anrufe. Wo Ineffizienz hingegen nur kostet, ohne Vorteile zu bringen, sollten Sie sie abstellen. Sofort. Dann wird Zeit frei für Wichtigeres und Schöneres.