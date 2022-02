Denn so einfach diese Zielbeschreibung klingt, so einfach ist es, sie in der Vorbereitung aus den Augen zu verlieren.



Egal, ob Sie darüber reden, ob es Sinn ergibt, die T-Shirt-Kollektion künftig statt in Bangladesch in Portugal nähen zu lassen, oder ob Sie das Für und Wieder von Zootierhaltung abbilden wollen: Bevor Sie daran arbeiten können, wie Sie am besten von Ihrem Anliegen überzeugen, müssen Sie es erst einmal definieren. Also: Wovon wollen Sie überzeugen?