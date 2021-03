Sie merken: kurze Sätze. Ein Aspekt nach dem anderen. „Die“ (Geschichte) wechselt zu „Das“ (Erlebnis). Einfach so. Weil wir so denken. Das Gute ist: So formulierte Texte lassen sich wunderbar locker ablesen. Und noch besser: So können Ihnen alle besser folgen. Punkt für Punkt sickern Ihre Gedanken in Kopf und Bauch Ihrer Zuhörer ein. Das macht es allen leicht zu sagen: Ja, das verstehe ich. Das finde ich auch. Dem stimme ich zu. Und das wollen wir ja. Von unserem Ziel überzeugen.