Wenn Sie das Rede-Korsett ablegen, dann sind Sie weniger gestützt. Freuen Sie sich! Das macht Spaß. Was dann passieren kann, ist, dass Sie hier und da ein bisschen improvisieren. Dass Sie den einen oder anderen Aspekt vergessen (was das Publikum nicht merkt, weil es nicht weiß, was Sie sich vorgenommen haben), wieder andere spontan einfügen. Nennen Sie mir einen Menschen, der das unsympathisch oder gar schädlich für Ihre Überzeugungskraft findet.

Ich war mal auf einer Veranstaltung, auf der die Rednerin sich am Anfang frei redend nach ihrem Geschmack so verzettelt hat, dass sie lachend wieder abgegangen ist mit den Worten: „Ich komm noch mal rein und fange von vorne an.“ Ja, so ist das manchmal, wenn ein Mensch auf der Bühne seine Gedanken live entwickelt. Es gab Zwischenapplaus und ihr sind die Herzen zugeflogen. Unverhofft war ihr da ein Knüller gelungen. Durch eine radikale Korrektur.