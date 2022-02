Sie haben also die Wahl: Wollen Sie Ihr Gegenüber in die Enge treiben oder es weiter öffnen? Das Aber bildet Lager (das in Streitgesprächen mit konträren Meinungen zur Abgrenzung ja auch gewollt sein kann), das Und baut Brücken. Probieren Sie es in Konferenzen, in denen die Stimmung zu kippen droht, einmal bewusst aus:



„Und wie willst du das umsetzen?“ statt „Aber wie willst du das umsetzen?“



„Und in welchem Zeitraum?“ statt „Aber in welchem Zeitraum?“