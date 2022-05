Wenn Sie diese Kolumne ab und an (oder am liebsten ja sogar regelmäßig) lesen, dann wissen Sie vielleicht, dass ich folgender Meinung bin:

Die Qualität einer Antwort misst sich aus Sicht des Gefragten nicht an der Erwartungshaltung des Fragestellers, sondern am eigenen Ziel.

Der Knackpunkt lautet also immer: Was wollen Sie mit Ihrer Antwort erreichen?