ABER: Scherze können auch eine brutale Angriffswaffen sein. Sie sind deshalb so besonders vernichtend, weil sie sich tarnen als „nicht so gemeint“. Darauf cool zu reagieren, ist oft schwer. Zumal es ja meist schnell gehen muss. Ein Scherz auf unsere Kosten vor Publikum macht es sogar noch komplizierter. Denn wie schon den Angriff nimmt das Publikum auch die Gegenreaktion aufmerksam wahr - mit dem Wohlgefühl, selbst nicht in der Schusslinie zu stehen.