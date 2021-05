Da will jemand den Standpunkt vermitteln, dass wir Menschen die Freiheit haben sollten, ganz nach unseren individuellen Bedürfnissen zu leben und uns zu entfalten. Und verwendet dafür die Formulierung: „Jedem das Seine“, ein Spruch, den die Nationalsozialisten in nicht zu überbietendem Zynismus am Tor zum Vernichtungslager Buchenwald haben anbringen lassen (ursprünglich knallrot gestrichen und von innen lesbar).