Eine gute Rhetorik fällt uns deshalb leichter mit der richtigen neuen Haltung. Da hilft mir persönlich seit langem der Leitspruch:



Der beste Weg zu sagen, was du sagen möchtest, ist: Sag es (und danach sei ruhig).



Dann wird es viel kürzer. Folgende Grob-Gliederung im Hinterkopf hilft Ihnen dabei, Ihre Botschaft für die Empfänger so zu formulieren, dass sie durchdringt. Sie ist inspiriert von den Autoren des amerikanischen Bestsellers „Smart Brevity“ und nach diesem Schema funktionieren auch moderne Online-Artikel.



Lesen Sie auch: Mitreißend präsentieren: Es gibt nur zwei gute Folien



Diese Gliederung ist eine Richtschnur, die Sie sowohl für Schriftliches, als auch für Reden oder für Wortbeiträge in Konferenzen in die Hand nehmen können: