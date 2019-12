Gelingt es Ihrer Kollegin Dörthe mal wieder, sich beim Essen in der Kantine direkt neben Carsten zu setzen, um Ihnen den Aufstieg steiniger zu machen, dann denken Sie sich: 1 zu 0 für Dörthe. Und lächeln Sie in sich hinein. Und warten Sie auf die nächste Gelegenheit, in dem Sie charmant zum 1 zu 1 ansetzen. Nicht fies, nicht hinterhältig. Sondern fair und gelassen. Reagieren Sie auch auf Fouls souverän. Und lassen Sie sich nicht mehr runter ziehen.



Wird in der Konferenz ein Scherz auf Ihre Kosten gemacht, versuchen Sie sich klar zu machen: In jedem Spielfilm wäre dieser Moment wohl einer zum Mitlachen und Mitfiebern. Warum nicht auch in Ihrem Leben? Wenn Sie so denken, fallen Ihnen mit Sicherheit bessere Konter ein, als wenn Sie voller Trauer und Selbstmitleid im Stuhl versinken.



Denken Sie jetzt an eine Situation in Ihrem Job, die Sie bisweilen zur Weißglut treibt, und versuchen Sie jetzt, diese Situation als Schachzug des anderen zu sehen, der das Spiel namens „Job“ spannender macht.