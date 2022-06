Dennoch kann es sehr wohl gelingen, das Publikum zum Zustimmen zu bekommen und damit zu einer Verschwisterung mit Ihnen. Wenn etwa die Antwort auf die Frage eine Art Bekenntnis ist, auf das Sie alle vorab einschwören wollen. Wenn Sie also mit offenen Karten spielen, dass es Ihnen auf eine kollektive Zustimmung ankommt, ist viel mehr möglich, weil Sie ehrlich sind. Etwa so: Sehen Sie es so wie ich, dass die nächste Stunde der Startschuss sein soll für eine neue vertrauensvolle Firmenkultur?



Sie könnten sogar sagen: „Mir kommt es darauf an, dass Sie sich einmal zur Einstimmung innerlich dazu bekennen. Damit wir hier alle gedanklich an einem Strang ziehen.“