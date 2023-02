Die Kunst ist es, hier souverän auf die Sachebene zu blicken. Sachebene bedeutet aber nicht „emotionslos“. Auch in der Sache spielen „irgendein Bauchgefühl“, Bedenken, Euphorie, Ungeduld und so weiter mit hinein. Aber es geht dann eben nicht um die Befindlichkeiten der Beteiligten in ihren Rollen im Gespräch, sondern um die zu klärende Sachfrage. Wenn wir ehrlich sind: Wir haben nicht immer ad hoc eine gefestigte Meinung zu allen anstehenden Sachfragen. In uns bekabbeln sich gegensätzliche Positionen. Was sich für Sie vielleicht wie eigene Unentschlossenheit oder Wankelmütigkeit anfühlt, ist der Prozess der Abwägung, der inneren Diskussion. Lassen Sie diese zu. Und entscheiden Sie am Ende, wie die unterschiedlichen Positionen zu Ihrer persönlichen spruchreifen „Gesamthaltung“ komponiert werden sollen. In unserem Beispiel steckt mehr als nur „so nicht mit mir“.