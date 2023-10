Karriereleiter: So bleiben Sie souverän trotz Wut im Bauch

Leonie: „Kein Wunder. Weil du uns alles vor die Füße wirfst, dich zurücklehnst und uns schön machen lassen willst.“



Fynn: „Wäre schön, wenn ihr dann auch was machen würdet. Vielleicht liegt es ja nicht an meiner von dir unterstellten Faulheit, sondern an deiner Überforderung, dass wir hier in diesem Scheißladen nicht vorankommen!“