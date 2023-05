Stimmt. In beiden Fällen, alt und neu, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Zielgruppe die Botschaft nicht zu Ende liest. Aber jetzt kommt’s: Mit der neuen Gliederung gelingt es Ihnen, den wichtigsten Teil Ihrer Botschaft bereits im ersten Drittel an die Leute zu bringen. So dringen Sie mit Ihrer Botschaft durch. Der erste Schritt, um zu überzeugen.