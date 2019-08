Was also tun? Grundsätzlich finde ich: Stilles Nörgeln ignorieren, so lange es geht. Aber wie lange ist das?

Das hängt zum einen davon ab, wer meckert. Ist es der, der immer motzt oder der Clown im Team, der sich gerne in den Vordergrund spielt, und dessen Einwürfe daher von keinem so richtig ernst genommen werden, ist es etwas anderes, als wenn die Geschäftsführerin durch ihre Seitenhiebe ihr Missfallen kundtut. Hier zählt Fingerspitzengefühl. Heißt auch: Selbst das Gemurmel der Chefin muss nicht immer gleich in den Vordergrund gezogen werden. Vielleicht wollen die Alpha-Tiere einfach ein bisschen wahrgenommen werden.