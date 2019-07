Das alles geht so viel besser mit Konferenz-Disziplin. Aber schon beim Wort Disziplin fühlen sich viele an Schulzeit oder Bundeswehr erinnert. Und sträuben sich: Kann es unter Erwachsenen nicht einfach auch so gehen - mit Fingerspitzengefühl und Rücksichtnahme?



Meistens gilt: nein. Weil viele Menschen unterschiedlichster Naturelle mit vielen unterschiedlichen Erwartungen zusammen sind:

- etwa die rhetorisch versierten Redner, die sich im großen Rund ihre tägliche Ration Selbstbestätigung abholen,

- die, die allein an der Klärung schlichter Sachfragen ganz ohne Socializing interessiert sind,

- die, die am liebsten stumm lauschen und sich in sich hinein freuen oder ärgern,

- die, die sich durch die Erläuterung vieler Detailfragen in großer Runde Rückendeckung holen wollen

- die, die sich einfach mal wieder vor Chef oder Chefin blicken lassen wollen

- die, die eigentlich gar nicht dabei sein wollen, aber sollen

- die, die Politik machen, indem sie eigene Thesen in die große Runde tragen.