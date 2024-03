Die Hälfte unseres beruflichen Erfolges ist Kommunikation. Und trotzdem wird die Fähigkeit, erfolgreich mit anderen reden zu können, in unserer Jobwelt gnadenlos unterbewertet.



Viele reden in zu langen Sätzen, die auch noch mit Fremdworten und Fachvokabular gespickt sind. Sie pressen zu viele Informationen rein, weil dann „alles drin“ ist, auch wenn es das Publikum in der Detailtiefe nicht interessiert. Und sie halten eine Gliederung mit Zahlen und Buchstaben für einen roten Faden. Das ist dann alles ganz schön kompliziert.



Warum machen das so viele? Antwort: Weil sie glauben, dass dadurch Anspruchsvolles auch wirklich anspruchsvoll wirkt. Gebildet. Immerhin steckt in so einem Vortrag richtig viel Arbeit drin. Das sollen die Leute mal schön merken.