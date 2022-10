Die rhetorische Frage. Ganz trennscharf definiert ist sie nicht. Mitunter werden all die Fragen als rhetorisch bezeichnet, auf deren ausdrückliche Beantwortung es nicht ankommt. Daher hat sie bei vielen auch keinen besonders guten Ruf, weil sie mit Fragen gleichgesetzt werden, deren Antwort ja wohl sonnenklar ist, was die Frage langweilig macht: „Ist das nicht ein herrliches Wetter heute?“

Doch in einer solchen Frage, deren Antwort den Fragestellenden klar ist, steckt mehr rhetorische Raffinesse, als man vielleicht auf den ersten Blick vermuten würde. Nämlich der jeweilige Hintergedanke. Auf den kommt es an und der macht die rhetorische Frage zum hilfreichen Stilmittel - und zu einem unfairen, wenn Sie es in der Sache überziehen.