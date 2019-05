3. Killen Sie Ihre entlarvenden Gesten



Achten Sie mal darauf: Wenn TV-ungeübte Leute in Talkshows zu Wort kommen und endlich ihre Botschaft loswerden – wie oft greifen sie direkt nach ihrem Beitrag zum Wasserglas. Und zwar nicht, weil der Durst sie dazu zwingt, sondern einfach, weil sie fertig sind mit ihrem Statement und sich jetzt unbewusst fragen: Was in aller Welt soll ich nun tun, während meine Worte nachhallen?



Beobachten Sie mal in einem Meeting Ihre Kollegen. Fast jeder, der das Wort ergreift, macht beim oder direkt nach dem Reden irgend etwas Sinnloses. Am Halstuch herum zuppeln, die Sitzposition ändern, den Teelöffel auf der Untertasse verschieben, mit dem Kugelschreiber zwischen den Fingern herum wackeln, sich durch die Haare fahren, auf dem Stuhl wippen, sich an der Nase reiben, mit der flachen Hand imaginären Staub von der Tischplatte wischen.