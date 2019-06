Ich habe beide Extreme im eigenen Berufsleben mitbekommen: Von einem Unternehmen, für das ich gearbeitet habe, flatterte mir einst ein Brief in den Briefkasten. Sonderzahlung von 500 Euro. Huch? Warum und wofür? Nicht schlecht. Die ging dann automatisch aufs Konto. Es fühlte sich aber nicht so an, als ob mir da jemand aus Dankbarkeit eine Freude machen wollte. Da wurde eben ein Buchungsprozess angekündigt.