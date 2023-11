Und bei dem Beispiel mit den fröhlichen Kindern an Heiligabend bin ich mir ziemlich sicher, dass dieses Gedankenspiel über 95 Prozent von Ihnen als meinen Lesern angenehm, sympathisch und damit überzeugend vorkommt. Das Gute an Bildern ist: Niemand kann sich Ihnen entziehen, selbst die nicht, die es unbedingt möchten. Wenn Sie mir jetzt den Gefallen tun wollten, nicht an ein knallrosa Kaninchen zu denken – Sie würden mir diesen Gefallen nicht tun können. Und jetzt stellen Sie sich bitte nicht vor, wie das rosafarbene Kaninchen auf einem Einrad sitzend einem grünen Elefanten an den Fuß fährt. Tja… Bilder sind unschlagbar.



Deshalb lohnt es sich, in Ruhe über gute Geschichten nachzudenken, die in Ihrem Sinne überzeugen. Räumen Sie Ihren fantasievollen Gedankenausflügen in Ihrem Vortrag durchaus einiges an Zeit ein. Haben Sie den Mut, Zahlen und Fakten wegzulassen, um Raum für die guten Bilder zu schaffen, die Sie in den Köpfen der anderen erzeugen wollen. Schicken Sie die kleinteiligen Zahlen im Zweifel per Mail hinterher. Und punkten Sie als Rednerin oder Redner. Im Vortrag kann Ihnen in allen winzigen Details eh niemand folgen.