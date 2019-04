So wandeln Sie Kritisches in Ihren Vorteil. Bekommen Sie vor versammelter Mannschaft zu hören: „Irgendwie hat mich deine Präsentation am Anfang irritiert. Ich hatte ehrlich gesagt was anderes erwartet“, machen Sie Kritik zum Lob: „Wunderbar. Irritieren statt Erwartbares liefern. Das schafft Aufmerksamkeit! So wollte ich es.“ Der Andere muss sich nun erst einmal aus der drögen Spießer-Ecke befreien. Im Zweifel lässt er es sein und verstummt.