Ganz nach dem Motto „Love it, change it or leave it“ sollte sich jede und jeder im Team klarmachen: Keiner ist gezwungen, dem Ganzen beizuwohnen. Wenn du deine Arbeit nicht magst, verändere sie zu deinen Gunsten und/oder im Sinne des Teams. Wenn das nicht geht und du weiter drunter leidest, dann kündige. Wenn du das nicht willst, dann arrangiere dich zumindest entspannt mit deinem Job. Es ist deine eigene Entscheidung.

Also: Wir sind nicht Opfer irgendeines bösen Arbeits-Gottes. Wir machen all das aus freien Stücken.

Gehen Sie es durch: Sind unsere Kunden leicht hinters Licht zu führen oder respektable Partner? Ist Kollege XY Feind, den es zu besiegen gilt, oder einfach ein schwieriger Charakter, der das Salz in der Suppe des Joblebens ist? Sind die Inhalte oder Produkte, die Sie in Ihrer Firma produzieren absoluter Schrott oder einfach noch nicht auf dem Niveau, das Sie mittelfristig erreichen wollen?