Damit will ich nicht sagen, dass alle immer ihre Lieblingsschriftart und Farben aussuchen sollen, bis am Ende in Ihrer Firma CI-Chaos herrscht. Aber da, wo es etwa besonders darauf ankommt, dass eine Folie mit einem beeindruckenden riesigen Foto oder einer grandiosen fetten Zahl Ihre Worte unterstreicht, indem sie sich förmlich in die Netzhaut der Betrachter einbrennt, während das, was Sie sagen, in den Ohren nachhallt, wäre ein Rahmen und ein Logo einfach ein Störbild. Mut zum Stilbruch, wenn es richtig sitzen soll.