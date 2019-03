Vorm großen Auftritt: Keine Scheu vor Selbstgesprächen

Laute Selbstgespräche haben einen Vorteil: Wer beim Denken laut redet, durchdenkt den Inhalt dezidierter Wort für Wort, als würde er ohne Punkt und Komma vor sich hin denken. Die Suche nach den richtigen Begriffen schärft den eigenen Standpunkt. Wir durchschauen uns besser.



Dabei hat es sich offenbar bei vielen „Mit-sich-selbst-Rednern“ bewährt, in der dritten Person von sich zu sprechen. Also nicht: „Was nervt mich an meiner Chefin?“, sondern „Was nervt Marcus Werner an seiner Chefin?“ Zugegeben etwas für Feinschmecker. Aber dadurch entsteht offenbar oft ein noch klarerer Blick auf die Situation. Sozusagen von außen. Obwohl es um uns selbst geht. So tricksen wir uns mit lautem Sprechen zu unseren eigenen Gunsten aus.