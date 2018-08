Dieser Druck führt dazu, dass wir bereit sind, uns negative Konsequenzen aus einmal getroffenen Entscheidungen schönzureden: „Aber ist die Pendelei von zwei Stunden pro Tag zum neuen Job nicht eine Strapaze?“ - „Ach, mir macht das nichts aus.“ - Dieses konsequente Kleinhalten von Nachteilen der eigenen Entscheidung ist oft sinnvoll in Situationen, in denen das Für und Wider vorab gut abgewogen wurde. Was nützt es im Nachhinein, jeden Tag von Neuem die Nachteile zu beweinen? Ich nenne es den Frankfurt-Effekt. Solange wir dort nicht hinziehen müssen, finden wir die Stadt unsexy. Wer aus beruflichen Gründen in die Stadt am Main zieht, sagt häufig: „Och, eigentlich hat Frankfurt was.“ Ist doch gut, wenn man es so empfindet.