Fragen Sie sich: Wobei fühle ich mich wohl? Damit Sie ganz entspannt authentisch sein können. Und zwängen Sie sich nicht in eine fremde Rolle. Den meisten von uns merkt man das an. Und dann droht im schlimmsten Falle Fremdscham-Alarm.



Die gute Nachricht ist: Auch der introvertierte Redner kann auf seine eigene Weise überzeugen, wenn das Publikum ihn als einen Menschen kennenlernt, der seine Schüchternheit im Sinne der Sache überwindet, die ihm so sehr am Herzen liegen. Wenn das rüber kommt, wirkt das sympathisch und überzeugend. Sie müssen das eben nur durchblicken lassen.