Wenn Sie es mit einem sehr gemischten oder völlig unbekannten Publikum zu tun haben, fokussieren Sie sich auf Bilder, die wirklich jeder Mensch nachvollziehen kann (z. B. glückliche Momente mit Freunden und Familie) oder bitten Sie das Publikum ausnahmsweise ganz konkret, sich etwas ganz Individuelles selbst vorzustellen. „Denken Sie jetzt mal bitte an etwas, was Sie total gerne essen. Malen Sie es sich aus. Wie es Ihnen appetitlich serviert wird. An Ihrem Lieblingsort“ (statt: „Denken Sie jetzt mal an eine riesige Sahnetorte in einem Café an einem Flussufer“, was viele vielleicht nicht sonderlich anspricht).