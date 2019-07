Ich habe mich damals bei der Kita-Veranstaltung spontan dazu entschlossen anzubieten, die wichtigsten Programmblöcke laut heraus zu rufen – gegen den Verkehrslärm an. Mit beiden Händen neben dem Mund zum Trichter geformt habe ich ein paar kurze Programmpunkte erklärt, dann haben wir das Publikum in kleinere Gruppen aufgeteilt und die Gesprächspartner haben sich dann an Stehtischen getroffen und es wurde so eine Art Speed-Dating zum Thema „Bildung von Kleinkindern“. Währenddessen haben die Kinder in Gruppen an unterschiedlichen Treffpunkten Spiele gespielt. Das ließ sich nach der Anmoderation für alle auch im kleinen Kreis ohne Mikro organisieren. Sogar ganz ohne Geschrei.