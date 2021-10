Selbst wenn Sie selber keine größeren Vorbehalte gegen das Händeschütteln mehr hegen: Rechnen Sie beim Gegenüber damit. Mein Rat: Setzen Sie selber den Maßstab und bieten Sie Fremden eine kontaktlose Begrüßung an (selbst wenn Sie es nicht vorab ankündigen können oder wollen). Wenden Sie bei der ersten Begegnung früh ein Begrüßungsritual an, noch bevor der oder die Andere auf die Idee kommt, Ihnen die Hand entgegenzustrecken, denn dann sind alle Unklarheiten rechtzeitig beseitigt und machen einem guten, sicheren Gefühl von Entspannung Platz.

Ich persönlich mag sehr die Geste mit der flachen rechten Hand auf dem eigenen Brustkorb in Höhe des eigenen Herzens. Es ist ein Symbol für Herzlichkeit, nimmt die eigene rechte Hand in Beschlag und gibt uns die Möglichkeit, der Begrüßung ein oder zwei Sekunden deutlich sichtbar als Ritual wirken zu lassen, so dass kein Zweifel aufkommt, dass dies nun der lieb gemeinte Moment des ersten Grußes war.

Andere nach meiner Erfahrung mittlerweile etablierte Rituale sind Faust-an-Faust (wirkt auf mich persönlich allerdings weder sonderlich nahbar, noch richtig hygienisch) oder eine angedeutete Verbeugung (die wirkt allerdings oft nicht eindeutig und verlockt das Gegenüber daher dazu, trotzdem den Handschlag anzubieten). Probieren Sie doch mal die Hand aufs Herz aus.