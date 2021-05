Deshalb mein Rat: Fordern Sie diese menschlichen Regungen ein. Die dann eben umso deutlicher ausfallen sollten. Am besten durch klare Statements. Wenn Sie das Gefühl haben: Die Zuhörerschaft an den Geräten dämmert weg, ist stillschweigend unzufrieden oder ist total angetan, ohne es zu sagen, gehen Sie mit gutem Beispiel voran und sagen Sie, was in Ihnen vorgeht: „Ich rede hier in mein Mikro und weiß gar nicht, wie ihr zu dem steht, was ich sage. Mir fehlt da das Feedback. Wenn ich wüsste, was ihr denkt, könnte ich darauf eingehen. Deshalb jetzt mal in die Runde: Lobt, kritisiert. Einfach mal die Hände hoch.“ Und wenn nichts kommt: einzelne Kolleginnen und Kollegen direkt im Chat ansprechen.