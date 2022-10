Das zu fragen, um Widerspruch zu vermeiden, klingt geradezu widersprüchlich. Ich weiß. Dennoch: Genau das sollten Sie fragen. Obwohl es Ihnen als Produktentwickler gerade noch fehlen dürfte, dass in dieser Runde Ihre Errungenschaft von einigen Wenigen in der Luft zerrissen wird, was die Stimmung komplett kippen lassen würde.

Würden Sie aber fragen: „Wer findet Cola-Vanille lecker?“, um Zustimmung zu erheischen, liefen Sie Gefahr, dass das Publikum passiv bliebe. Wozu den Aufmüpfigen in den Rücken fallen?, könnten viele denken. Andere würden sich zu aktiver Unterstützung womöglich einfach nicht aufraffen können, weil sie doch zum passiven Zuhören gekommen waren.



Lesen Sie auch: Rhetorik: So wehren Sie Schläge unter die Gürtellinie ab



Und diese Passivität, den Wunsch in der Masse unterzugehen, können Sie zu Ihren Gunsten nutzen, indem Sie nach abweichenden Ansichten fragen: „Hält jemand die Einführung der Sorte Cola-Vanille für einen Fehler?“

Geben Sie dem Publikum zwei, drei Sekunden. Die allermeisten Teilnehmenden werden sich hüten, mit dem oder der auf der Bühne in den offenen Konflikt zu treten. Und wenn sich tatsächlich einige melden, sagen Sie: „Okay, ich sehe, 10 bis 20 Prozent sind noch skeptisch. Die überwiegende Mehrheit sieht es positiv. Das freut mich.“