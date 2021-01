Es hat sich auch schon vor Corona so eingebürgert, dass wir präsentieren, indem wir vorm Laptop sitzen und die Folien weiter klicken. Muss ja schließlich einer machen. Besser wäre aber, Sie würden mit ganzem Körpereinsatz vor den anderen auftreten. Für mehr Schwung, mehr Gesten, mehr Leben – für mehr Emotionen. Wer mit der Maus in der Hand im Sitzen redet, wirkt wie halb vom Computer verschlungen. Und weniger anwesend. Das Gute ist: Sie können auch vor der Cam stehen. Wenn Sie aus kosmetischen Gründen keine Unter-Ansicht von der Schreibtisch-Kamera unten auf Ihr Gesicht in die Welt senden wollen, befestigen Sie die Cam, das Smartphone oder das Tablett an einem Schwenkarm und den wiederum an der Schreibtischplatte. So ein Ding kostet um die 20 Euro.