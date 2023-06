Kinder, Ausland, Privatwirtschaft Beamte können bis zu 15 Jahre ihrem Job entfliehen. So geht's!

Dies soll es Beamten ermöglichen, Erfahrungen außerhalb des öffentlichen Dienstes zu sammeln sowie den Personalaustausch zwischen öffentlichem Dienst und Privatwirtschaft fördern, erläutert Friedhelm Schäfer, Zweiter Vorsitzender des DBB Beamtenbund und Tarifunion. So könne etwa ein IT-Spezialist des Bundes bei einem Softwarehersteller an einem Programm für Behörden mitarbeiten. Bei solchen Zuweisungen sieht der Gesetzgeber keine Höchstdauer vor. Zahlen zur Häufigkeit solcher Ausflüge in die Privatwirtschaft liegen dem BMI nicht vor.