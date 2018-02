Körpersprache im Büro: So wirken Sie selbstbewusst und kompetent

Und wie strahle ich im Sitzen Kompetenz aus?

Ganz einfach: Je näher Sie am Tisch sind, desto weniger selbstbewusst und kompetent wirken Sie. Halten Sie Abstand, klammern Sie sich nicht fest. Wenn Sie sich einen gewissen Raum nehmen, wirken Sie kompetenter. Am besten legen Sie ihre Arme auf die Stuhllehnen. Das wirkt offen. Außerdem verhindert es, dass Sie die Hände vor dem Körper verschränken. Wenn Sie zuhören, können Sie sich in ihrem Stuhl auch ein wenig zurücklehnen.