Was lesen Sie an den Füßen Ihres Gegenübers ab?

Desinteresse. Wenn ich wissen will, wie der andere zu mir steht, dann schaue ich mir ganz genau die Füße an. Niemand kontrolliert seine Fußstellung bewusst. Sie sind also der perfekte Spiegel der inneren Haltung. Wenn ich mich zum Beispiel mit Ihnen unterhalte, die Fußspitzen aber schon in Richtung Ausgang zeigen, sollten Sie das Gespräch nicht in die Länge ziehen. Ich habe dann einfach keine Lust mehr darauf.