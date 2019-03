Konflikte im Job „Was mich ärgert, entscheide ich“

Sie sprechen Ihr Gegenüber also auf sein Verhalten an. Was tun Sie, wenn er nicht kooperiert?

Ich signalisiere ihm, dass ich auch anders kann. Ich sage dann so etwas wie: „Ja, Sie haben ja Recht. Augenrollen ist eine gute Sache. Da bleiben die Augen schön in Bewegung.“ Ich sage das aber in einem liebevollen Ton, nur eben leicht ironisch. Manchmal wacht der andere dann auf und wir können sachlich über unsere Gefühle und Bedürfnisse sprechen.



Und wenn der andere nicht aufwacht?

Dann verwandele ich mich in einen Neandertaler: ich arbeite nur noch nonverbal und spiegele mein Gegenüber. Wenn er die Stirn krauszieht, ziehe ich meine auch kraus. Wenn er fragt, wieso ich das mache, sage ich ihm: „Damit Sie merken, wie Sie auftreten. Ich fühle mich dabei nicht gut. Und Sie?“