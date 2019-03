Konflikte im Job „Was mich ärgert, entscheide ich“

Sie schreiben in Ihrem Buch, wie wichtig Selbstreflexion ist. Glauben Sie, dass jeder in der Lage ist, Fehler bei sich selbst zu finden?

Ich denke, der Mensch ist in der Lage dazu. Aber die meisten werten den anderen ja erst einmal ab, um das eigene Bild nicht verrücken zu müssen. Wer begriffen hat, dass jeder Konflikt mit einem selbst zu tun hat, wird damit besser umgehen. Viele leben aber noch in einer Höhle. Sie schießen um sich und sagen, dass alle anderen schuld sind. Auf diese Weise bleiben viele in ihrer ignoranten Komfortzone, anstatt zu wachsen.



Wieso tun sie das?

Das Problem ist fast immer Trauer. Wir sind traurig, dass irgendetwas nicht so ist, wie wir es gerne hätten. Die Menschen in der Höhle reagieren auf diese Trauer in der Regel mit Ablehnung und Wut und die Situation kippt.



Woran kann man sich anbahnende Konflikte erkennen?

Jeder sollte sein eigenes Wahrnehmungssystem schulen. Ich weiß, was mich wütend macht: wenn beispielsweise jemand die Augen aufreißt, die Stirn runzelt oder die Augen verdreht, während ich rede. Wer diese Dinge erkennt, kann sie ansprechen.