Kontrolle oder echte Hilfe? Das sollten Chefs bei der Rückkehr nach langer Krankheit beachten

Ein Grund: Für Arbeitgeber stehen dabei nicht immer die Interessen des Beschäftigten im Vordergrund. Unternehmen wollen in den Gesprächen prüfen, ob Beschäftigte künftig erneut aus gesundheitlichen Gründen fehlen könnten – oder ob sie den Anforderungen ihres aktuellen Arbeitsplatzes noch gerecht werden, wie Markus Hofmann, der die Abteilung Sozialpolitik beim Bundesvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) leitet. Und so sieht er in dem Gespräch ein Risiko: dass Beschäftigte später krankheitsbedingt die Kündigung erhalten.