Kontrolle oder echte Hilfe? Das sollten Chefs bei der Rückkehr nach langer Krankheit beachten

Der Arbeitgeber kann die Unterhaltung nach Krankheit übrigens nicht anordnen, wenn sie im Rahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) stattfindet. Das ist sehr deutlich vom Krankenrückkehrgespräch abgegrenzt, wie Hofmann betont. Arbeitgeber müssen seit 2004 ein BEM anbieten, wenn ein Beschäftigter innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen (insgesamt oder am Stück) arbeitsunfähig war. „Es geht darum, die Gesundheit des Mitarbeiters zu erhalten beziehungsweise die Genesung zu unterstützen“, erläutert Verbandspräsidentin Bethlehem. „Hier interessiert also, welche Bedingungen am Arbeitsplatz die Gesundheit gefährden.“ Ziel des BEM kann es auch sein, einem Beschäftigten nach einer Erkrankung einen besser geeigneten Posten anzubieten.