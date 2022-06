Kontrollen im Büro von Tesla So erkennen Sie, ob Ihr Chef Sie überwacht

Ist es für die Unternehmen schwerer, die Mitarbeiter im Homeoffice zu überwachen?

Einen großen Unterschied sehe ich hier nicht, weil ich so oder so vor meinem Firmen-Laptop sitze. Anders ist die Situation, wenn ich mit der Firma ein Abkommen über die dienstliche Nutzung privater Hardware während der Heimarbeit schließe. Diese Abkommen sollte ich mir sehr sorgfältig durchlesen. Einige davon enthalten Passagen, in denen ich der Firma gestatten soll, rund um die Uhr unangekündigt meine Privatwohnung zu betreten, um sich von der Einhaltung des Datenschutzes und der Datensicherheit zu vergewissern. Andere Firmen bieten an, irgendeine Software auf den Privatrechnern zu installieren, die dort für die Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen sorgen soll. Auch hier kann ich nur empfehlen, dienstlich und privat genutzte Hardware so deutlich wie möglich voneinander zu trennen.



Lesen Sie auch: Nicht nur Arbeitgeber können moderne Technik nutzen, um ihre Belegschaft zu kontrollieren – Arbeitnehmer können sie auch einsetzen, um ihrem Chef vorzugaukeln, dass sie arbeiten würden. Ein paar (nicht ganz ernst gemeinte) Tipps.