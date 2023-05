Kreativität So machen Sie aus einer ersten guten Idee eine echte Innovation

Als nächstes gaben wir den Studenten ein falsches Feedback zu ihren Ideen, das angeblich auf einem Algorithmus und den Bewertungen der anderen Teilnehmer beruhte. Einigen Studenten sagten wir, ihre Idee sei sehr originell, anderen, ihre Idee sei eher konventionell. Dann teilten wir einigen Studenten in beiden Gruppen mit, dass wir der Meinung sind, dass ihre Idee in der Lebensmittelbranche für Furore sorgen könnte – und dass wir in Erwägung ziehen, sie auf der Titelseite des Universitätsmagazins und auf den sozialen Medienkanälen zu präsentieren. Dies war ein Versuch, den Gewinn eines prestigeträchtigen Preises zu simulieren.



Nach dieser Phase baten wir die Teilnehmer, sich zwischen der Entwicklung einer Idee für ein zweites, anderes Kochbuch oder einer Strategie zur Vermarktung oder anderweitigen Verwertung ihrer ersten Idee zu entscheiden. Nachdem sie ihre Wahl getroffen hatten, sollten sie angeben, inwieweit sie die Entwicklung einer zweiten Idee oder einer Marketingstrategie als Bedrohung für ihre kreative Identität empfanden.