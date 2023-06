Krise beim Arbeitgeber Auf diese Alarmzeichen sollten Arbeitnehmer achten

„In der Strategiekrise kommen der Verlust von Marktanteilen, mehr Reklamationen und fehlende Marktorientierung und Strategie hinzu“, sagt Christoph Niering, Vorsitzender des Verbandes der Insolvenzverwalter und Sachwalter Deutschlands (VID). Firmen, die sich in dieser Krisenphase wiederfinden, haben laut Naumann zum Beispiel die Marktentwicklung und die Wünsche der Kunden grundlegend falsch eingeschätzt. In der Folge fehlen wichtige Produkte und Dienstleistungen. Außerdem sind interne Prozesse unzureichend digitalisiert oder es wird in ineffektive Innovationen investiert. Manch ein Beobachter denkt hier an das Debakel der Deutschen Bahn beim Start des Deutschlandtickets, als das Buchungssystem unter der erwartbaren Nachfrage zusammenbrach.