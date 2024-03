Kritische Kollegen Wie Sie als Chef mit miesem Feedback umgehen sollten

Dass Ledermann und Janssen als oberste Chefs nichts vom Vertrauensverlust merkten, ist nicht unbedingt überraschend: „Je höher Führungskräfte in der Hierarchie stehen, desto weniger ehrliches Feedback erhalten sie“, betont Berater Slaghuis. „Die meisten Mitarbeiter wollen nicht als Querulant gelten. Sie haben Angst vor Konsequenzen, wenn sie ihren Chef kritisieren.“ Und so äußern sie Kritik häufig nur, wenn sie explizit dazu gebeten werden. Wie im Jahresgespräch. Oder wenn sie das anonym tun können. Wie in Mitarbeiterbefragungen. „Es wäre also fatal, als Chef nur auf diese beiden Formate zu setzen“, sagt Slaghuis. Denn häufig sei das redensartliche Kind dann schon in den Brunnen gefallen. Die Mitarbeiter laden in Jahresgespräch oder Befragung jenen Frust ab, den sie schon über Monate angesammelt haben.