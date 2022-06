Kündigen oder bleiben? So holen Sie mehr aus dem Frust-Job heraus

Deshalb sei es entscheidend, bei den eigenen Wünschen die Vorteile für den Arbeitgeber zu unterstreichen, ähnlich wie in einem Verkaufsgespräch. Nebel nennt ein Beispiel: „Sie möchten von einer Fünf- auf eine Viertagewoche reduzieren, weil sie einen Tag für die Kinderbetreuung brauchen. Dann sollten Sie einen Plan entwickeln, wie Ihre Arbeit umverteilt werden kann, sodass dem Unternehmen kein Nachteil entsteht.“



Zur klugen Strategie gehört es auch, seine Wünsche vorab zu priorisieren. „Wer am Anfang zig Forderungen stellt, drängt das Gegenüber in die Enge und wird nicht unbedingt mehr erreichen“, warnt Nebel. Anschließend könne man noch auf ein paar weniger wichtige Wünsche verweisen, auf die später eingegangen werden solle: „Damit bleiben Sie flexibel und wollen vielleicht gar nicht mehr nachlegen, wenn die drei Hauptforderungen erfüllt sind.“ Bei der erfolgreichen Gehaltsverhandlung kommt es laut Nebel auch auf die letzten Minuten an. „Am Ende Gesprächs können Sie anbieten, dass Sie im Nachgang die wesentlichen Punkte per Mail zuschicken. Ganz wichtig: Vereinbaren Sie, wie es weitergehen wird. Wann bekommen Sie spätestens eine Rückmeldung zu den angesprochenen Wünschen und Forderungen?“