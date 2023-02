Kündigen und zurück: So funktioniert das Comeback als Beamter

Friedhelm Schäfer, Zweiter Vorsitzender des Deutschen Beamtenbunds (DBB), hält es deshalb für möglich, dass ein Ex-Beamter bei der Rückkehr in den Staatsdienst einen Karrieresprung hinlegt, der so ohne die Kündigung nicht möglich gewesen wäre. Dasselbe gelte für ein Szenario, in dem ein Ex-Beamter bei der Wiedereinstellung in eine höhere Erfahrungsstufe eingeordnet wird als jemand, der dieselbe Anzahl von Jahren nur in der Privatwirtschaft tätig war. Dies richte sich nach den jeweiligen Bestimmungen des Besoldungsrechts, sagt der Gewerkschafter.