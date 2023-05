Kündigung des Arbeitsverhältnisses So legen Sie einen gelungenen Abgang hin

Es vergehen in der Regel ein paar Tage oder Wochen zwischen dem Informieren des Chefs und der HR-Abteilung und dem Tag, an dem man es den Kollegen verkünden kann. „Man muss ja sich verständigen, wann genau der Kündigende das Unternehmen verlässt, was aus den Projekten wird und ähnliches. Das hat auch den Sinn, dass die vorhersehbaren Fragen der Kollegen – zum Beispiel, wer danach der Ansprechpartner für die Aufgaben sein wird – beantwortet werden können“, sagt Katrin Luzar, Marketingchefin der Jobbörse Monster.de.



Je nachdem, wie lange man die Füße stillhalten muss, kann dies eine mehr oder weniger große Herausforderung sein – Kollegen haben oft eine gute Antenne für Geheimniskrämerei und nicht jeder ist der Typ dafür. Die anderen spüren vielleicht die Anspannung und Aufregung bei Ihnen und nehmen häufigere Gänge zum Chef oder in die Personalabteilung aufmerksam zur Kenntnis.