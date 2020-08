Kündigung „Scheitern sollte man nicht glorifizieren“

Es liegt nicht in der eigenen Hand, ob ein Jobverlust zum Karrierekiller wird, oder?

Wenn Menschen einen grundsätzlichen Optimismus an den Tag legen, dann ist das selten verkehrt. Auf der anderen Seite gibt es Situationen, die sind einfach hart. In meine Zeit bei meinem früheren Arbeitgeber fiel unter anderem die Schließung einer größeren Druckerei in Itzehoe. Betriebswirtschaftlich völlig gerechtfertigt, weil es durch die Digitalisierung arge Überkapazitäten im Markt gab. Aber dann bist du vielleicht Ende 40, Anfang 50, in einem Beruf als Drucker, der mittlerweile nicht mehr so rosige Aussichten verspricht – und das in einer strukturschwachen Region, aber mit Haus und Kindern im Schulalter. Wenn man da vorschnell mit „Tschakka, du musst das positiv sehen!“ ankommt, ist das schlicht zynisch.